«Шикарная»: «Австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах

Блогер Holly-Daze Coffey, которую также называют «австралийской Кардашьян», в очередной раз взбудоражила фанатов откровенным фото. Девушка опубликовала снимок, на котором она предстала практически обнаженной.

Модель загорает на белом песке, повернувшись к поклонникам самой выдающейся частью своего тела. Из одежды на «австралийской Кардашьян» только тоненькая полоска стрингов.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Поклонники оценили горячее фото блогера и оставили ей множество комплиментов в комментариях, особенно в восторге была мужская часть аудитории «австралийской Кардашьян». Впрочем, девушки тоже оценили идеальную фигуру девушки.

«Лучший вид, который я когда-либо видел»;

«Шикарная!»

«Было бы достаточно стоять там и смотреть на тебя», — написали фолловеры.

Ранее «австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой.