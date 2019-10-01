Сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве

Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России в Москве получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во вторник, 1 октября, в Техническом переулке. На старшего следователя одного из управлений Владислава Капустина, занимавшегося организацией приема граждан, напал с ножом посетитель.

По предварительной информации, злоумышленник задержан, с ним работают следователи. Пострадавшего сотрудника центрального аппарата СК РФ отправили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, он находится в критическом состоянии.