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  4. Сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве

Сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве

, 12:39 Срочная новость 111

Нападение произошло у проходной ведомства в Техническом переулке.

Фото: ТАСС/Katie Collins

Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России в Москве получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во вторник, 1 октября, в Техническом переулке. На старшего следователя одного из управлений Владислава Капустина, занимавшегося организацией приема граждан, напал с ножом посетитель.

По предварительной информации, злоумышленник задержан, с ним работают следователи. Пострадавшего сотрудника центрального аппарата СК РФ отправили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, он находится в критическом состоянии.

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