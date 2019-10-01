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Топ-менеджеры Национальной Медиа Группы вошли в рейтинг лучших менеджеров России

, 15:58 41

Рейтинг является ежегодным и публикуется газетой «Коммерсант» уже в течение 20 лет.

Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»

Топ-менеджеры Национальной Медиа Группы (НМГ), в состав которой входит МИЦ «Известия», вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В публикуемом уже двадцать лет рейтинге от газеты «Коммерсант», в этом году генеральный директор НМГ Ольга Паскина, первый заместитель генерального директора НМГ Елена Верман, заместитель генерального директора по связям с общественностью Валерия Кунгурцева и заместитель Генерального директора НМГ по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин. Кроме того, в категории «Высшие руководители» в сфере медиабизнеса вошел генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

В рейтинге «Топ-100 коммерческих директоров» в области медиабизнеса в тройку лидеров вошла глава департамента партнерских проектов МИЦ «Известия» Мария Гандрабура.

В свою очередь от Пятого канала в список вошли заместитель генерального директора—управляющий делами Алексей Соколов, начальник финансово-экономического управления Екатерина Рыжова и заместитель генерального директора—директор программ и маркетинга Марина Белова.

Мультимедийный информационный центр «Известия» объединяет под своим началом новостные службы телеканала РЕН ТВ, Пятого канала и телеканала «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия». Это первый в России частный Мультимедийный информационный центр. МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек. ТВ-аудитория составляет более 60 млн человек.

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