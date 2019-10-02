«Аккуратная зона бикини»: Похудевший на 100 кг актер Семчев о женском идеале

Актер Александр Семчев, за короткое время сбросивший 100 килограммов, в эфире федерального телеканала рассказал о своей личной жизни, точнее ее отсутствии. По словам артиста, его сердце в настоящий момент свободно, и он уже давно готов к отношениям.
По словам 50-летнего артиста, его избранница должна быть умная, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Все остальные внешние качества для Семчева, по его признанию, роли не играют.
После кардинального похудения у Семчева начались проблемы с фигурой. Например, актеру доставляют неудобства складки кожи, которые остались после сброса веса.
Мужчина даже стал задумываться о пластической операции. Решение похудеть пришло к Семчеву после известия о болезни — диабете второго типа. Тогда он и решил кардинально изменить свою жизнь.
Однако, как ранее рассказывал 5-tv.ru, после похудения у Александра Семчева начались проблемы с трудоустройством, актера перестали звать сниматься в кино.