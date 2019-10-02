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  4. «Аккуратная зона бикини»: Похудевший на 100 кг актер Семчев о женском идеале

«Аккуратная зона бикини»: Похудевший на 100 кг актер Семчев о женском идеале

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50-летний артист признался в эфире федерального телеканала, что ему не хватает любви.

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актер Александр Семчев, за короткое время сбросивший 100 килограммов, в эфире федерального телеканала рассказал о своей личной жизни, точнее ее отсутствии. По словам артиста, его сердце в настоящий момент свободно, и он уже давно готов к отношениям.

По словам 50-летнего артиста, его избранница должна быть умная, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Все остальные внешние качества для Семчева, по его признанию, роли не играют.

«Одним словом, с возрастом я уже иначе рассматриваю женщин. Мне уже нужна женщина-друг. Уход за мной нужен», — признался артист.

После кардинального похудения у Семчева начались проблемы с фигурой. Например, актеру доставляют неудобства складки кожи, которые остались после сброса веса.

«Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа. Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я был полнее, живот был как барабан. А сейчас появились складки и не только под рубашкой, но и на лице. Была бы моя воля, я бы сделал подтяжку», — сказал он.

Мужчина даже стал задумываться о пластической операции. Решение похудеть пришло к Семчеву после известия о болезни — диабете второго типа. Тогда он и решил кардинально изменить свою жизнь.

Однако, как ранее рассказывал 5-tv.ru, после похудения у Александра Семчева начались проблемы с трудоустройством, актера перестали звать сниматься в кино.

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