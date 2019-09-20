От похудевшего на сто килограммов Александра Семчева отказываются режиссеры

Поклонники и коллеги не узнают Александра Семчева! Актер похудел на сто килограммов. Что на самом деле стоит за таким экстренным сбросом веса? Почему фанаты беспокоятся за здоровье певца? И что случилось с карьерой артиста, который раньше всегда играл персонажей в теле? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Еще несколько лет назад Семчев весил почти 200 килограммов и его это устраивало. Актер больше всего запомнился зрителям по образам военных, милиционеров и коррумпированных чиновников.

Несмотря на угрозу жизни, актер не торопился сбрасывать лишние килограммы. Почему же тогда сейчас он резко похудел? Поклонники предположили: Семчев страдает от тяжелого заболевания. Соседи отмечают, что изменился не только вес артиста — он стал медленно передвигаться, чуть ли не хромать.

Более того, Семчев серьезно ограничил свое питание и стал покупать гораздо меньше еды, без которой раньше не мог обходиться. Зрители рассказывали, что в последнее время Семчеву было тяжело даже передвигаться по сцене.

Рашид Аскерханов, бывший врач Александра Семчева, заявил: «Иногда он даже засыпал во время сцены, во время какого-то спектакля, и это все проблема с лишним весом, пациент постоянно хочет спать».

Личный врач Семчева рассказал, что когда-то артист даже решился на бариатрическую операцию. Хирурги были готовы уменьшить желудок, чтобы Александр ел меньше. Но актер в последний момент передумал! Испугался, что не выдержит наркоза.

Рашид Аскерханов: «Он об этом думал, сильно переживал. И уже на операционном столе он понял, что все-таки еще не готов к операции».

Так что же происходит с актером сейчас?! Специалисты утверждают: Семчеву поставили несколько серьезных диагнозов, которые могут привести к более тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

Бывший врач Александра Семчева поделился: «У него было много сопутствующих заболеваний, которые приводят к ожирению. Такие как сахарный диабет второго типа, ночное апноэ, остановка дыхания во сне. Тоже очень грозное заболевание, которое может привести к преждевременной смерти пациента».

После этого актер решил, что справится с ожирением самостоятельно. Всех интересует вопрос: как же Александру это удалось? Может, он все-таки прибегнул к операции по уменьшению желудка? Эти предположения актер опровергает. Его рецепт прост: надо пить много воды. И есть маленькими порциями.

Но некоторые специалисты считают, что такое экстренное похудение может еще дать о себе знать неблагоприятными последствиями. По их мнению, сбрасывать вес без вреда для здоровья можно не более трех килограммов в месяц. Семчев избавлялся от семи до девяти. И все же актер доволен результатом!

«Я стал гулять, я стал покупать новую одежду. Даже женщины стали смотреть на меня иначе, что разумеется, мне очень приятно».

Теперь нужно решить вопрос с последствиями резкого похудения: обвисшая кожа, которую невозможно привести в форму без специальных операций. Если делать резекцию кожи всего тела, услуги хирурга могут обойтись Александру в миллион рублей. 300-400 рублей будет стоить пластика лица.

Сергей Свиридов, пластический хирург: «То, как его воспринимает публика, я бы, наверное, порекомендовал подтяжку лица, пластику век и платизмопластику».

Вот только в любимой профессии случился коллапс: предложений по работе стало меньше. Режиссеры привыкли видеть его совсем в другом амплуа.

Владимир Виноградов, режиссер: «У нас не так много людей избыточным весом. Это жизнерадостность и, несмотря на массу, в которой он пребывал, мог сделать легко какие-то вещи… немножко потанцевать».

Сейчас Александр Семчев задействован только в двух театральных постановках. Роли в кино ему не предлагают. Артист надеется, что не только избавится от проблем со здоровьем, но и получит новые предложения о работе.