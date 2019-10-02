Почему Джордж Мартин считает финал «Игры престолов» неправдоподобным

Писатель Джордж Мартин высказался по поводу концовки популярного сериала «Игра престолов». По мнению автора книг «Песнь льда и пламени», по мотивам которых и была снята сага, сценаристы «обрезали» финал истории и акцентировали внимание зрителя на тех персонажей, которые были для него второстепенными.
Джордж Мартин считает концовку сериала неправдоподобной, однако добавляет, что для иного финала сагу пришлось бы растянуть еще минимум на пять сезонов.
Кроме того, он приоткрыл завесу тайны по поводу того, как происходит процесс работы на площадке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты сериала были разочарованы финалом «Игры престолов» и даже написали петицию, чтобы его создатели пересняли концовку.