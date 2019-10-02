Почему Джордж Мартин считает финал «Игры престолов» неправдоподобным

Писатель Джордж Мартин высказался по поводу концовки популярного сериала «Игра престолов». По мнению автора книг «Песнь льда и пламени», по мотивам которых и была снята сага, сценаристы «обрезали» финал истории и акцентировали внимание зрителя на тех персонажей, которые были для него второстепенными.

Джордж Мартин считает концовку сериала неправдоподобной, однако добавляет, что для иного финала сагу пришлось бы растянуть еще минимум на пять сезонов.

«Вмешиваются какие-то совершенно посторонние вещи, например, студия. И они выдвигают требования, которые не имеют никакого отношения к сюжету. Например, говорят, что у какого-то персонажа очень высокий рейтинг, поэтому ему нужно добавить побольше действия» - посетовал писатель.

Кроме того, он приоткрыл завесу тайны по поводу того, как происходит процесс работы на площадке.

«Бывает травматично. Потому что порой их творческое видение и твое не совпадают. Тогда получаются знаменитые творческие разногласия, которые приводят к конфликтам», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты сериала были разочарованы финалом «Игры престолов» и даже написали петицию, чтобы его создатели пересняли концовку.