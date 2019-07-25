Канал HBO ответил на просьбу фанатов «Игры престолов» переснять финал сериала

Руководство телеканала HBO, по заказу которого был снят сериал «Игра престолов», прокомментировали обращение поклонников культовой саги с просьбой переснять ее финальную часть, передает Teleprogramma.Pro.

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Фанаты составили специальную петицию, где указали все недостатки и «недоработки» авторов сюжета. Однако, по мнению директора компании Кейси Блойс, озвученные мнения являются субъективными, поскольку почти у каждого человека может возникнуть свое представление о том, как должен закончиться сериал.

«Есть очень, очень мало недостатков в том, чтобы иметь чрезвычайно популярное шоу. И у многих людей есть свои представления о том, как оно должно закончиться. Петиция показала, что к сериалу проявляется большой интерес и даже страсть, но это не то, над чем мы серьезно задумывались», — отметил Блойс.

Между тем после выхода финальной серии саги фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO, который является платным. Все дело в том же массовом недовольстве окончанием сериала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в саге, замеченных поклонниками.