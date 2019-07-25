Канал HBO ответил на просьбу фанатов «Игры престолов» переснять финал сериала

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Поклонники культовой саги составили петицию, в которой просят авторов сериала пересмотреть сценарий финального сезона.

Фото : Кадр из сериала «Игра престолов»

Руководство телеканала HBO, по заказу которого был снят сериал «Игра престолов», прокомментировали обращение поклонников культовой саги с просьбой переснять ее финальную часть, передает Teleprogramma.Pro.

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Фанаты составили специальную петицию, где указали все недостатки и «недоработки» авторов сюжета. Однако, по мнению директора компании Кейси Блойс, озвученные мнения являются субъективными, поскольку почти у каждого человека может возникнуть свое представление о том, как должен закончиться сериал.

«Есть очень, очень мало недостатков в том, чтобы иметь чрезвычайно популярное шоу. И у многих людей есть свои представления о том, как оно должно закончиться. Петиция показала, что к сериалу проявляется большой интерес и даже страсть, но это не то, над чем мы серьезно задумывались»,  отметил Блойс.

Между тем после выхода финальной серии саги фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO, который является платным. Все дело в том же массовом недовольстве окончанием сериала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в саге, замеченных поклонниками.

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Канал HBO ответил на просьбу фанатов «Игры престолов» переснять финал сериала

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