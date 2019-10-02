Пограничники задержали еще 87 браконьеров из КНДР в Японском море

Российские пограничники в очередной раз задержали в Японском море целую браконьерскую флотилию из Северной Кореи.

11 судов и 87 человек занимались незаконной добычей кальмаров в исключительной экономической зоне нашей страны.

Кроме того, пограничники обнаружили еще два десятка лодок, которые подали сигнал бедствия. Их экипажи, а это 170 человек, спасены. В ближайшее время их отправят на родину в КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье. Пограничники обнаружили у рыбаков около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия ловли.