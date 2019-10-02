Один из самых известных теноров мира Хосе Каррерас покорил российскую публику

В Москве с огромным успехом прошел концерт одного из самых известных теноров мира Хосе Каррераса.
Его визит в Россию стал настоящим событием для всех любителей оперного искусства. Маэстро исполнил свои лучшие арии. Ну, а в качестве подарка московской публике спел на русском языке романс «Очи серные».
Несмотря на почтенный возраст, а тенору 72 года, он полон творческих сил, и активно гастролирует выступая на лучших площадках мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитый тенор Хосе Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке.