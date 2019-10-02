Один из самых известных теноров мира Хосе Каррерас покорил российскую публику

В Москве с огромным успехом прошел концерт одного из самых известных теноров мира Хосе Каррераса.

Его визит в Россию стал настоящим событием для всех любителей оперного искусства. Маэстро исполнил свои лучшие арии. Ну, а в качестве подарка московской публике спел на русском языке романс «Очи серные».

Несмотря на почтенный возраст, а тенору 72 года, он полон творческих сил, и активно гастролирует выступая на лучших площадках мира.

Хосе Каррерас родился в Барселоне и с детства развлекал родителей своим пением. На мальчика оказал большое влияние Марио Ланца в фильме «Великий Карузо». Впервые слушатели смогли познакомиться с талантом великого тенора на испанском радио, где он спел в возрасте восьми лет. В 11 лет Каррерас дебютировал в Гран-театре в Лисеу. Тенор записал порядка 150 произведений, его репертуар обширен — от эпохи барокко до современной музыки. Не так давно Хосе сумел побороть страшную болезнь — лейкемию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитый тенор Хосе Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке.