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  4. Знаменитый тенор Хосе Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке

Знаменитый тенор Хосе Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке

, 22:32 Видео 38

Концерт испанского оперного певца состоялся в Государственном Кремлевском дворце.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @iren_zem

Один из самых известных теноров в мире Хосе Каррерас на выступлении в Государственном Кремлевском дворце 1 октября удивил публику исполнением романса «Очи черные» на русском языке.

Выступление испанца приурочено к Международному дню музыки. Также оперный певец порадовал слух зрителей испанскими, итальянскими и неаполитанскими песнями.

На сцене вместе с Керраресом присутствовали Большой симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и дирижер Давид Хименес.

Хосе Каррерас родился в Барселоне и с детства развлекал родителей своим пением. На мальчика оказал большое влияние Марио Ланца в фильме «Великий Карузо». Впервые слушатели смогли познакомиться с талантом великого тенора на испанском радио, где он спел в возрасте восьми лет. В 11 лет Каррерас дебютировал в Гран-театре в Лисеу. Тенор записал порядка 150 произведений, его репертуар обширен — от эпохи барокко до современной музыки. Не так давно Хосе сумел побороть страшную болезнь — лейкемию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Metallica «взорвала» московские «Лужники» исполнением песни Цоя.

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