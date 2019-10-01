Знаменитый тенор Хосе Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке

Один из самых известных теноров в мире Хосе Каррерас на выступлении в Государственном Кремлевском дворце 1 октября удивил публику исполнением романса «Очи черные» на русском языке.

Выступление испанца приурочено к Международному дню музыки. Также оперный певец порадовал слух зрителей испанскими, итальянскими и неаполитанскими песнями.

На сцене вместе с Керраресом присутствовали Большой симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и дирижер Давид Хименес.

Хосе Каррерас родился в Барселоне и с детства развлекал родителей своим пением. На мальчика оказал большое влияние Марио Ланца в фильме «Великий Карузо». Впервые слушатели смогли познакомиться с талантом великого тенора на испанском радио, где он спел в возрасте восьми лет. В 11 лет Каррерас дебютировал в Гран-театре в Лисеу. Тенор записал порядка 150 произведений, его репертуар обширен — от эпохи барокко до современной музыки. Не так давно Хосе сумел побороть страшную болезнь — лейкемию.

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