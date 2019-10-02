Умер написавший музыку к «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели

В возрасте 84 лет скончался легендарный грузинский композитор Гия Канчели. Музыкант написал музыку для множества известных фильмов, в том числе «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Причиной смерти Гии Канчели стала продолжительная болезнь. В последнее время композитор проходил лечение в клинике.

Гия Канчели за время творческой деятельности писал музыку для театральных постановок, симфонии для оркестров, инструментальные и хоровые произведения, музыкальное сопровождение для популярных кинофильмов «Кавказский пленник», «Мимино», «Кин-дза-дза» и для анимационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». Длительное время музыкант преподавал в Тбилисской консерватории.

За музыку к фильму «Кин-дза-дза» Гия Канчели был удостоен премии «Ника».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что скончался режиссер Марк Захаров.