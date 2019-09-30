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  4. Театр осиротел: В «Ленкоме» скорбят об ушедшем Марке Захарове

Театр осиротел: В «Ленкоме» скорбят об ушедшем Марке Захарове

, 6:27 Эфирная новость 53

Режиссер и педагог скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Умер Марк Захаров 19

Спектакль «Королевские игры» в «Ленкоме» начался с минуты молчания в память о народном артисте Марке Захарове.

Великий режиссер, драматург и педагог ушел из жизни 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Театр «осиротел».

По словам актеров, он подарил им и смех, и слезы, и любовь. Волшебник — это про Захарова, но повторить его магию — едва ли возможно.

Новость о трагедии стала настоящим потрясением для всего мира театра и кино. Коллеги и поклонники скорбят в связи со смертью знаменитого российского режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

Об ушедшей Вселенной — Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым.

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