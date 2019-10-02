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Что известно о совращении школьницы руководителем «Юнармии» в Москве

, 12:08 190

Главу штаба Детско-юношеской спортивной школы подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Фото: Соцсети

Руководителя штаба Детско-юношеской спортивной школы «Юнармия» в Москве подозревают в совращении школьницы. Как стало известно 5-tv.ru, Алексей Наавгуст возможно больше года развращал 15-летнюю девочку, проживающую в Подмосковье.

«Неладное» заподозрила директор школы, в которой учится девочка, и тут же обратилась в полицию. Женщина считает, что все началось летом 2018 года и продолжается до сих пор. После проверки выяснилось, что Наавгуст действительно домогался школьницы. По информации источника 5-tv.ru, мужчина увозил ее на своем автомобиле в удаленные от жилых домов места и там совершал действия сексуального характера.

Подозреваемому в растлении подростка главе «Юнармии» 43 года. Ранее он судим не был. В ходе рассмотрения данного материала проверки установлено, что Алексей Наавгуст несколько раз вступал в половые отношения с девочкой. Сейчас он задержан. Вину в случившемся подозреваемый признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Воротилы» Дмитрия Орлова обвинили в изнасиловании.

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