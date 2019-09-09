«Я была секс-рабыней»: Звезду сериала «Воротилы» обвинили в изнасиловании

Домработница Лилия Фатехина публично обвинила звезду сериала «Воротилы» Дмитрия Орлова в изнасиловании. В эфире телешоу на федеральном канале женщина заявила о намерении привлечь актера к ответственности и взыскать с него в качестве компенсации три миллиона рублей, сообщает StarHit.

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По словам домработницы, она сирота, ее документы сгорели на съемной квартире, а на работу к известному актеру она попала по объявлению. Недолгого срока, в течение которого она работала у Дмитрия Орлова, ей хватило, чтобы понять какой он человек. Фатехина утверждает, что артист якобы просто изверг и она была у него в сексуальном рабстве.

« Это просто зверь, он просто зверюга. Он избивал меня. Я по факту была секс-рабыней у него. Я просто хочу сказать, что это граф Дракула. Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне рот рукой. Это все видела повар Елена, она свидетель », — заявила женщина.

Лилия Фатехина отметила, что сумма компенсации соразмерна тем издевательствам, которые она якобы терпела от Дмитрия Орлова.

Актер, в свою очередь, признался, что предоставил жилье и работу женщине из жалости. Позднее ему стали известны про нее нелицеприятные факты.

« Решил из жалости предоставить Лилии жилье. Я поверил, что она сирота, что потеряла документы. Но я выяснил, что она водила к себе мужиков, и на моих дорогостоящих диванах и коврах творилось непонятно что. У меня есть красавица жена, зачем мне нужна эта пластилиновая дама? » — недоумевает Дмитрий Орлов.

В завершении программы выяснилось, что Лилия Фатехина мошенница. Юрист, проводивший расследование, выяснил, что ее хобби вымогать деньги у богатых мужчин.

« Она работала в одном из отелей, где изучала богатых клиентов. Потом под камерами видеонаблюдения инициировала факты домогательств, монтировала записи, затем шантажировала мужчин, заявляя, что расскажет все жене либо обратится в полицию », — заявил юрист.

Проверка на детекторе лжи подтвердила факты, которые удалось выяснить независимому адвокату. Дмитрий Орлов абсолютно спокойно отреагировал на ситуацию. Судя по всему, писать заявление на домработницу о клевете он не намерен.

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