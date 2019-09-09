«Я была секс-рабыней»: Звезду сериала «Воротилы» обвинили в изнасиловании

Домработница Лилия Фатехина публично обвинила звезду сериала «Воротилы» Дмитрия Орлова в изнасиловании. В эфире телешоу на федеральном канале женщина заявила о намерении привлечь актера к ответственности и взыскать с него в качестве компенсации три миллиона рублей, сообщает StarHit.
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По словам домработницы, она сирота, ее документы сгорели на съемной квартире, а на работу к известному актеру она попала по объявлению. Недолгого срока, в течение которого она работала у Дмитрия Орлова, ей хватило, чтобы понять какой он человек. Фатехина утверждает, что артист якобы просто изверг и она была у него в сексуальном рабстве.
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Лилия Фатехина отметила, что сумма компенсации соразмерна тем издевательствам, которые она якобы терпела от Дмитрия Орлова.
Актер, в свою очередь, признался, что предоставил жилье и работу женщине из жалости. Позднее ему стали известны про нее нелицеприятные факты.
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В завершении программы выяснилось, что Лилия Фатехина мошенница. Юрист, проводивший расследование, выяснил, что ее хобби вымогать деньги у богатых мужчин.
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Проверка на детекторе лжи подтвердила факты, которые удалось выяснить независимому адвокату. Дмитрий Орлов абсолютно спокойно отреагировал на ситуацию. Судя по всему, писать заявление на домработницу о клевете он не намерен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Орлов рассказал о потерянном из-за эгоизма ребенке.