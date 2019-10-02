  1. Пятый канал
  4. Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье

Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье

, 14:00 39

Пограничная служба пресекла деятельность граждан КНДР, которые незаконно добыли шесть тонн кальмаров, более 600 килограммов крабов и трех акул.

Фото: ТАСС/Фото ИТАР-ТАСС

Российские пограничники задержали четыре рыболовные шхуны из КНДР, экипажи которых занимались браконьерством на территории Приморья. Всего в составе экипажей находились 64 человека. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

У браконьеров находились незаконно добытые морепродукты: шесть тонн кальмаров, более 600 килограммов крабов и три акулы. Морепродукты и орудия улова на данный момент изъяты. Браконьеры задержаны и направлены в порт «Находка» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время задержания российским пограничникам пришлось открыть огонь. В результате обстрела пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

14:10
Названы самые популярные запросы россиян про татуировки
14:00
Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье
13:57
Памяти Гии Канчели: Чем еще знаменит композитор «Мимино»?
13:49
Курчатовский институт разработал материалы для более точных исследований космоса
13:35
Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина
13:30
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев