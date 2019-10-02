Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье

Российские пограничники задержали четыре рыболовные шхуны из КНДР, экипажи которых занимались браконьерством на территории Приморья. Всего в составе экипажей находились 64 человека. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

У браконьеров находились незаконно добытые морепродукты: шесть тонн кальмаров, более 600 килограммов крабов и три акулы. Морепродукты и орудия улова на данный момент изъяты. Браконьеры задержаны и направлены в порт «Находка» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.