Семья Марины Влади не планирует публичных похорон актрисы

Семья Марины Влади не намерена приглашать широкую общественность на похороны актрисы. Об этом ТАСС сообщил основатель Музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

«Я разговаривал с ее семьей, они только сегодня определятся по организации похорон. <…> Нет, не хотят звать широкую общественность», — сказал Гавриловский.

Он добавил, что планирует присутствовать на похоронах актрисы. По словам бизнесмена, последние четыре года Влади болела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти французской актрисы и певицы Марины Влади. Артистка скончалась в возрасте 88 лет.

Дети Марины Влади рассказали, что последние минуты жизни она провела в собственном доме рядом с близкими людьми и домашними животными. Родные актрисы подчеркнули, что она прожила долгую, красивую и насыщенную жизнь.

Марина Влади получила известность благодаря работе в кино и театре. Она родилась во Франции в семье русских эмигрантов, а ее творческая карьера началась еще в юности. За годы работы актриса снялась во множестве фильмов и стала известна не только во Франции, но и за ее пределами.

В России имя Марины Влади особенно связано с ее браком с поэтом, актером и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Она стала его последней супругой, а их отношения на протяжении многих лет оставались одной из самых известных историй любви в отечественной культуре.

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