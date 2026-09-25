Семья Марины Влади не планирует публичных похорон актрисы

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Родные французской актрисы пока определяются с организацией церемонии прощания.

Родные Марины Влади не планируют публичные похороны

Фото: www.globallookpress.com/Steph/Visual Press Agency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семья Марины Влади не намерена приглашать широкую общественность на похороны актрисы. Об этом ТАСС сообщил основатель Музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

«Я разговаривал с ее семьей, они только сегодня определятся по организации похорон. <…> Нет, не хотят звать широкую общественность», — сказал Гавриловский.

Он добавил, что планирует присутствовать на похоронах актрисы. По словам бизнесмена, последние четыре года Влади болела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти французской актрисы и певицы Марины Влади. Артистка скончалась в возрасте 88 лет.

Дети Марины Влади рассказали, что последние минуты жизни она провела в собственном доме рядом с близкими людьми и домашними животными. Родные актрисы подчеркнули, что она прожила долгую, красивую и насыщенную жизнь.

Марина Влади получила известность благодаря работе в кино и театре. Она родилась во Франции в семье русских эмигрантов, а ее творческая карьера началась еще в юности. За годы работы актриса снялась во множестве фильмов и стала известна не только во Франции, но и за ее пределами.

В России имя Марины Влади особенно связано с ее браком с поэтом, актером и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Она стала его последней супругой, а их отношения на протяжении многих лет оставались одной из самых известных историй любви в отечественной культуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Дикая и мудрая магия: какой ведьминской силой вы обладаете по дате рожден...

Последние новости

0:17
Лавров и глава МИД Индии договорились укреплять сотрудничество Москвы и Дели
0:05
В результате крушения самолета в ДР Конго погибли 13 человек
23:59
Крупное ДТП произошло на севере Москвы: есть пострадавшие
23:49
Беспрецедентная угроза: Гейтс допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ
23:40
Ивановы и Смирновы под ударом: однофамильцев экстремистов ждут блокировки счетов
23:25
«Доллар используют как инструмент санкций»: Пьер де Голль — о рисках для культуры

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Худеющий кошелек Галкиных*»: в семье юмориста судебные разбирательства
«Сбылась моя мечта»: Сергей Соседов был счастлив приехать в Якутию
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен