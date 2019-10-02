Мировые цены на нефть и будущее глобальной энергетики сегодня обсуждают в столице. Там стартовала «Российская энергетическая неделя». Ключевым событием первого дня Форума стало пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Президент не только рассказал о перспективах российской отрасли, ему было задано много других вопросов, касающихся прежде всего международной повестки — атаки беспилотников на топливные терминалы в Саудовской Аравии, вмешательства России в американские выборы, спросили даже про шведскую эко-активистку Грету Тунберг.

Кирилл Поляков собрал все ответы на важные вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США. Вопрос российскому лидеру задал корреспондент американского канала NBC News.