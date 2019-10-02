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  4. В Москве задержан многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу

В Москве задержан многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу

, 19:21 74

При задержании Наби Амадзиев оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: ВКонтакте @nabibjj

Накануне в Москве задержали титулованного спортсмена, многократного победителя международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиев.

Как стало известно 5-tv.ru, трое сотрудников ОРЧ ОЭБиПК УВД подошли к спортсмену на Цветном бульваре в столице в рамках проведения операции «Проверочная закупка». Амадзиева задержали по подозрению в изготовлении поддельной медицинской книжки.

В ходе задержания спортсмен повел себя агрессивно и оказал сопротивление сотрудникам полиции. В результате двое правоохранителей были вынуждены обращаться за медицинской помощью.

Проводится служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на $800 тысяч.

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