В Москве задержан многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу

Накануне в Москве задержали титулованного спортсмена, многократного победителя международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиев.

Как стало известно 5-tv.ru, трое сотрудников ОРЧ ОЭБиПК УВД подошли к спортсмену на Цветном бульваре в столице в рамках проведения операции «Проверочная закупка». Амадзиева задержали по подозрению в изготовлении поддельной медицинской книжки.

В ходе задержания спортсмен повел себя агрессивно и оказал сопротивление сотрудникам полиции. В результате двое правоохранителей были вынуждены обращаться за медицинской помощью.

Проводится служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на $800 тысяч.