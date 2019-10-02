  1. Пятый канал
  4. Мучившийся зубной болью мужчина подозревается в зверском убийстве стоматолога

Мучившийся зубной болью мужчина подозревается в зверском убийстве стоматолога

, 21:47 Видео 257

Жуткая драма разыгралась 2 октября в Дербенте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Следком

Мужчина, страдающий зубной болью, пришел к дому врача-стоматолога в Дербенте рано утром 2 октября. Родные доктора предложили пациенту подойти попозже в 8 утра, когда доктор начнет прием, однако тот пояснил, что не может терпеть боль.

Родственники разбудили стоматолога, и когда тот вышел к мужчине, он, по версии следствия, набросился на него и нанес врачу проникающие удары острым предметом в область грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Позже родные обнаружили тело убитого медика. На месте происшествия также находился кинжал, который, по всей вероятности, и стал орудием преступления.

Полиция в настоящий момент ведет поиск подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяного мужчину в Поволжье забили ногами до смерти. Под подозрением полицейские.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

23:16
«Как это все начиналось»: Джастин Бибер показал первый снимок с женой
23:03
Автомобиль врезался в самолет в греческом Ираклионе
22:46
Канделаки в кожаном бюстгальтере заявила о важности здоровья для достижения успеха
22:32
Крокодил стал жертвой страшной аварии в Подмосковье
22:16
Легендарная группа A-ha выступит в Петербурге 20 ноября
22:05
Ученика с топором задержали у школы во Владимире

Сейчас читают

Пилоту, 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево», предъявлено обвинение
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев