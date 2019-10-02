Мучившийся зубной болью мужчина подозревается в зверском убийстве стоматолога

Мужчина, страдающий зубной болью, пришел к дому врача-стоматолога в Дербенте рано утром 2 октября. Родные доктора предложили пациенту подойти попозже в 8 утра, когда доктор начнет прием, однако тот пояснил, что не может терпеть боль.

Родственники разбудили стоматолога, и когда тот вышел к мужчине, он, по версии следствия, набросился на него и нанес врачу проникающие удары острым предметом в область грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Позже родные обнаружили тело убитого медика. На месте происшествия также находился кинжал, который, по всей вероятности, и стал орудием преступления.

Полиция в настоящий момент ведет поиск подозреваемого.

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