Двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве

Двух адвокатов задержали в Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, члены городской адвокатской палаты вымогали у жителя Северной столицы десять миллионов рублей якобы для передачи этой суммы сотрудникам следственного отдела за прекращение его уголовного преследования.

« 1 октября 2019 года при передаче муляжа денежных средств на сумму более четырех миллионов рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту (адвокаты — Прим.ред.) были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ », — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве.