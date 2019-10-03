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  4. Двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве

Двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве

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В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Двух адвокатов задержали в Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, члены городской адвокатской палаты вымогали у жителя Северной столицы десять миллионов рублей якобы для передачи этой суммы сотрудникам следственного отдела за прекращение его уголовного преследования.

«1 октября 2019 года при передаче муляжа денежных средств на сумму более четырех миллионов рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту (адвокаты — Прим.ред.) были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве.

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