Двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве

Двух адвокатов задержали в Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, члены городской адвокатской палаты вымогали у жителя Северной столицы десять миллионов рублей якобы для передачи этой суммы сотрудникам следственного отдела за прекращение его уголовного преследования.
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По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве.