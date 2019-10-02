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  4. Суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве

Суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве

, 19:27 Срочная новость 43

Фигурант дела о хищении 250 миллионов рублей взят под стражу на срок до 30 ноября.

Фото: ТАСС/Почуев Михаил, 5-tv.ru

В среду, 2 октября, Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 миллионов рублей. Решением судьи Наталии Дударь топ-менеджер взят под стражу на срок один месяц 29 дней — до 30 ноября.

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