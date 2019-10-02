В среду, 2 октября, Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 миллионов рублей. Решением судьи Наталии Дударь топ-менеджер взят под стражу на срок один месяц 29 дней — до 30 ноября.
Суд арестовал заместителя главы «Аэрофлота» Александрова по делу о мошенничестве
Сегодня, 19:27 Общество Срочная новость 43
Фигурант дела о хищении 250 миллионов рублей взят под стражу на срок до 30 ноября.
Фото: ТАСС/Почуев Михаил, 5-tv.ru
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