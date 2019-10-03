Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре

Михаил Кокляев получил рассечение брови после потасовки с Александром Емельянеко. На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, что у пауэрлифтера сочится кровь из раны.

IZ.RU

Травму спортсмен, как сообщает издание, получил после того, как боец смешанных единоборств бросил в него кепку.

Конфликт между Емельяненко и Кокляевым произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре столицы на очной ставке, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. Эта встреча стала первой после подписания контракта о бое, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Конфликт бойца смешанных единоборств и Кокляева тянется с марта 2019 года. Напряженными отношения между ними стали после того, как пауэрлифтер высказался в соцсетях о разногласиях между Емельяненко и Харитоновым. В ролике, который записал спортсмен, он заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». На что боец смешанных единоборств опубликовал ответное видео. Позже виртуальный поединок перерос в договоренность о реальном бое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Емельяненко намерен «разорвать» Кокляева как рубашку.