Актриса из «Властелина колец» предложила женщину на роль Гэндальфа

Актриса из «Властелина колец: Две крепости» Робин Малкольм предложила женщину на роль Гэндальфа в новом сериале, основанном на трилогии, от компании Amazon, сообщает Digital Spy.

По мнению актрисы, древние легенды и мифы, как правило, основаны на патриархальных традициях. Робин Малкольм считает, что их вполне можно нарушить, тем более, что в истории киноиндустрии уже были «женщины-Гамлеты».

«С тарые легенды, старые мистические истории, они основаны на патриархальном пейзаже. Почему бы не взглянуть на магический мир, где волшебниками были бы женщины? У нас были женские Гамлеты. Почему нет?! » — сказала Робин Малкольм.

Знаменитость уверена, что на роль волшебника Гэндальфа отлично бы подошли Джуди Денч, Айлин Эткинс и Мэгги Смит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал на основе трилогии «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии. Производством будет заниматься компания Amazon. Стоимость проекта превысит один миллиард долларов.