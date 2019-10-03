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  4. Актриса из «Властелина колец» предложила женщину на роль Гэндальфа

Актриса из «Властелина колец» предложила женщину на роль Гэндальфа

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По словам Робин Малкольм, в истории киноиндустрии уже были «женщины-Гамлеты».

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Актриса из «Властелина колец: Две крепости» Робин Малкольм предложила женщину на роль Гэндальфа в новом сериале, основанном на трилогии, от компании Amazon, сообщает Digital Spy.

По мнению актрисы, древние легенды и мифы, как правило, основаны на патриархальных традициях. Робин Малкольм считает, что их вполне можно нарушить, тем более, что в истории киноиндустрии уже были «женщины-Гамлеты».

«Старые легенды, старые мистические истории, они основаны на патриархальном пейзаже. Почему бы не взглянуть на магический мир, где волшебниками были бы женщины? У нас были женские Гамлеты. Почему нет?!» — сказала Робин Малкольм.

Знаменитость уверена, что на роль волшебника Гэндальфа отлично бы подошли Джуди Денч, Айлин Эткинс и Мэгги Смит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал на основе трилогии «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии. Производством будет заниматься компания Amazon. Стоимость проекта превысит один миллиард долларов.

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