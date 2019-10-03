Слабоумие и отвага: Женщина устроила опасные танцы перед львом в зоопарке

Посетительница Нью-Йоркского зоопарка решила поближе познакомиться с хищником.
Она перелезла через ограждение и оказалась буквально в нескольких метрах от опасного животного.
Женщина активно махала руками и даже станцевала перед царем зверей на глазах у сотен очевидцев.
Сотрудники зоопарка поступок не оценили и вывели посетительницу из зверинца. Инцидентом заинтересовались полицейские, они объявили женщину в розыск.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде. За поединком с интересом наблюдал волк, который все же опасался подходить ближе.