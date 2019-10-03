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Слабоумие и отвага: Женщина устроила опасные танцы перед львом в зоопарке

, 8:26 Эфирная новость 60

К счастью, хищник не тронул бесстрашную посетительницу, однако ее разыскивают полицейские.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebrokerAndreas Pollok; 5-tv.ru

Посетительница Нью-Йоркского зоопарка решила поближе познакомиться с хищником.

Она перелезла через ограждение и оказалась буквально в нескольких метрах от опасного животного.

Женщина активно махала руками и даже станцевала перед царем зверей на глазах у сотен очевидцев.

Сотрудники зоопарка поступок не оценили и вывели посетительницу из зверинца. Инцидентом заинтересовались полицейские, они объявили женщину в розыск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде. За поединком с интересом наблюдал волк, который все же опасался подходить ближе.

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