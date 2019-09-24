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  4. «Звериные ММА»: кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде

«Звериные ММА»: кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде

, 0:26 Видео 73

За поединком хищных бойцов со стороны наблюдает волк. Ролик борьбы набрал в сети уже порядка двух миллионов просмотров.

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Фото, видео: Facebook / Cari McGillivray

В Канаде пользователь Facebook Кари МакГилливрей опубликовала видео, на котором запечатлела схватку двух медведей гризли. За «битвой титанов» со стороны наблюдал волк.

«Обычно не пишу здесь, но подумала, что поделюсь этим невероятно редким и удивительным моментом с вами, ребята. Внимательно следите за маленьким волком, который наблюдает за ними на расстоянии!» — подписала пост звериная «папарацци».

На кадрах два медведя сначала громко рычат, а потом начинают наносить друг другу тяжелые удары лапами. Спустя время один из гризли одерживает победу «в первом раунде» и валит соперника в траву на обочине. За поединком с интересом наблюдает волк, который все же опасается подходить ближе.

Видео опасного боя медведей гризли набрало в сети уже порядка двух миллионов просмотров. Некоторые подписчики предположили, что дикие животные могли подраться из-за дичи, которую не поделили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Якутии женщина накричала на медведя и спасла свою жизнь.

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