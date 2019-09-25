Десятки регионов России не готовы к отопительному сезону

Десятки российских городов оказались не готовы к началу отопительного сезона. Проблемы в ряде регионов вскрылись с наступлением холодов.

В Екатеринбурге и Златоусте в среду, 25 сентября, не работают школы и детские сады. Детей отпустили по домам, пока в помещениях не станет тепло. Власти говорят: во многие соцобъекты еще не дали отопление, хотя по закону именно их должны подключать в первую очередь.

Есть и другие проблемы. Например, в Рыбинске и Ульяновской области жители многоэтажек стали жертвами капремонта. У людей срезали старые батареи, а новые так и не поставили. В некоторых квартирах нет не только тепла, но и горячей воды.

Между тем, погода в регионах ухудшается. Первый снег выпал в Татарстане, Башкирии и на Южном Урале. Трассы Челябинской области и Пермского края не успевают расчищать от сугробов. Водителям приходится снижать скорость, чтобы избежать аварий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в первые же дни отопительного сезона с разных регионов страны стали поступать десятки сообщений о коммунальных авариях.