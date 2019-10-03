  1. Пятый канал
  4. В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»

В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»

, 10:59 Видео 31

Борис Чернышов отметил, что граждане СССР, пострадавшие из-за реформ второй половины 1980-х годов, нуждаются в социальной поддержке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, globallookpress.com /Russian State Duma Photo Service, /Russian State Duma Photo Service ТАСС /Григорьев Максим, /Зотин Игорь, /Никитин Николай

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения парламентария в адрес министра труда Максима Топилина.

По словам политика, граждане СССР, жившие в 80-е — 90-е годы, пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу. В большей степени пострадали те, кому в этот период было 25-45 лет, считает Чернышов.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как „жертвы перестройки“, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — подчеркнул парламентарий.

Среди негативных последствий «перестройки» депутат выделил падение рождаемости, рост смертности и увеличение числа тяжелых заболеваний. В связи с этим Чернышов предложил создать меры социальной поддержки граждан, живших в этот период, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пенсионном фонде России пояснили, какие категории граждан имею право на получение двойной пенсии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

11:15
Видео: три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском
10:59
В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»
10:48
«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца
10:35
В московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз — видео
10:30
Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью
10:27
У экс-форварда «Зенита» угнали машину в Петербурге

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев