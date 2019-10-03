В Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки»

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения парламентария в адрес министра труда Максима Топилина.

По словам политика, граждане СССР, жившие в 80-е — 90-е годы, пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу. В большей степени пострадали те, кому в этот период было 25-45 лет, считает Чернышов.

« На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как „жертвы перестройки“, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии », — подчеркнул парламентарий.

Среди негативных последствий «перестройки» депутат выделил падение рождаемости, рост смертности и увеличение числа тяжелых заболеваний. В связи с этим Чернышов предложил создать меры социальной поддержки граждан, живших в этот период, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пенсионном фонде России пояснили, какие категории граждан имею право на получение двойной пенсии.