«Я ни с кем не общался!» Актер Хоакин Феникс о роли в нашумевшем фильме «Джокер»

Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года «Джокер» выйдет в российский прокат 3 октября. Триллер режиссера Тодда Филлипса оскандалился еще до показа на больших экранах. Общественность и критики обвинили создателей киноленты в обилии сцен насилия и романтизации психопатов. 44-летний актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте главную роль, рассказал о съемочном процессе.
Хоакин Феникс вложил огромное количество сил в съемки «Джокера». Однако по словам актера, загруженный график и сложности в процессе работы (например, многослойный грим) лишь мотивировали его продолжать трудиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.