«Я ни с кем не общался!» Актер Хоакин Феникс о роли в нашумевшем фильме «Джокер»

Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года «Джокер» выйдет в российский прокат 3 октября. Триллер режиссера Тодда Филлипса оскандалился еще до показа на больших экранах. Общественность и критики обвинили создателей киноленты в обилии сцен насилия и романтизации психопатов. 44-летний актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте главную роль, рассказал о съемочном процессе.

«Я никогда раньше не думал о Джокере, не видел этого героя на экране — не очень-то интересуюсь комиксами. Мне пришлось проделать настоящее исследование в одиночку. Я постарался подходить к нему как к человеку, а не как к культовому суперзлодею, которого все знают», — рассказал Хоакин Феникс в беседе с Мetro.

Хоакин Феникс вложил огромное количество сил в съемки «Джокера». Однако по словам актера, загруженный график и сложности в процессе работы (например, многослойный грим) лишь мотивировали его продолжать трудиться.

«Каждый раз мне приходилось отмываться по два-три часа после рабочего дня. Но это еще ничего. Во время съемок жизнь пролетала мимо меня. Я практически ни с кем не общался, кроме режиссера, — абсолютно не было ни на что времени. Но это мой стиль, мне нравится так работать », — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.