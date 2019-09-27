  1. Пятый канал
  4. «Я ни с кем не общался!» Актер Хоакин Феникс о роли в нашумевшем фильме «Джокер»

«Я ни с кем не общался!» Актер Хоакин Феникс о роли в нашумевшем фильме «Джокер»

, 20:36 192

Еще до выхода в прокат триллер оскандалился из-за обилия сцен насилия и романтизации психопатов.

Фото: Кадр из х/ф "Джокер"

Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года «Джокер» выйдет в российский прокат 3 октября. Триллер режиссера Тодда Филлипса оскандалился еще до показа на больших экранах. Общественность и критики обвинили создателей киноленты в обилии сцен насилия и романтизации психопатов. 44-летний актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте главную роль, рассказал о съемочном процессе.

«Я никогда раньше не думал о Джокере, не видел этого героя на экране — не очень-то интересуюсь комиксами. Мне пришлось проделать настоящее исследование в одиночку. Я постарался подходить к нему как к человеку, а не как к культовому суперзлодею, которого все знают», — рассказал Хоакин Феникс в беседе с Мetro.

Хоакин Феникс вложил огромное количество сил в съемки «Джокера». Однако по словам актера, загруженный график и сложности в процессе работы (например, многослойный грим) лишь мотивировали его продолжать трудиться.

«Каждый раз мне приходилось отмываться по два-три часа после рабочего дня. Но это еще ничего. Во время съемок жизнь пролетала мимо меня. Я практически ни с кем не общался, кроме режиссера, — абсолютно не было ни на что времени. Но это мой стиль, мне нравится так работать», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Читайте также

+10° Днём +12°
Ночью +7°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!

Последние новости

21:14
Захарова ответила на заявление о причастности России к скандалу с Трампом в США
21:00
Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!
20:47
«Так лучше!» Агата Муцениеце показала лицо без фотошопа и макияжа
20:36
«Я ни с кем не общался!» Актер Хоакин Феникс о роли в нашумевшем фильме «Джокер»
20:24
Переговоры Лаврова и Помпео в Нью-Йорке длились меньше часа
20:13
«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

Сейчас читают

Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора
Видео с Максимом Авериным из самолета, где актер и его директор устроили дебош
«Шок-контент!» Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев