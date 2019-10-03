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У экс-форварда «Зенита» угнали машину в Петербурге

, 10:27 Срочная новость 106

Инцидент произошел днем 2 октября. Момент угона не попал на камеры видеонаблюдения.

Фото: Wikipedia.org /Amarhgil

В Петербурге у экс-форварда «Зенита» Максима Астафьева угнали машину. Инцидент произошел днем 2 октября. Toyota RAV4 была припаркована во дворе дома бывшего спортсмена на Варшавской улице. Придомовая территория оборудована камерами видеонаблюдения, но кража транспортного средства в поле зрения камер не попала.

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