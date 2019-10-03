Мертвый пекарь-немец 8 лет пролежал в квартире с собакой

Во время возгорания в подвале дома в Германии пожарные обходили квартиры, чтобы эвакуировать жильцов. Одну дверь им не открыли, и после вскрытия замка в комнате было найдено тело мужчины и труп его собаки, которая, вероятно, умерла от голода. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

В квартире проживал 59-летний Хайнц Х. Последний раз живым его видели в 2011 году. Во дворе стояла ржавеющая машина Хайнца со спущенными колесами, а почтовый ящик был заполнен.

По словам соседки Анжелики Хавенер, она обращалась в разные учреждения из-за странного запаха. Однако ей не верили, что это может быть связано с мертвым телом.

Женщина сообщила, что Хайнц до этого работал пекарем, но ушел из профессии из-за аллергии на пыль от муки. Анжелика Хавенер вспоминает, что порой приносила ему еду. После пропажи Хайнца она забеспокоилась, но другой сосед сказал, что тот мог переехать к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина три дня жила с телом убитого ею сожителя на Кубани.