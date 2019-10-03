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  4. Директор Сотниковой прокомментировал слухи о том, что ее «кинули» на деньги

Директор Сотниковой прокомментировал слухи о том, что ее «кинули» на деньги

, 12:55 Эксклюзивное интервью 12

Ранее стало известно, что фигуристка перевела около двух миллионов рублей на счет экстрасенса, которая после этого перестала выходить на связь.

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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14, 5-tv.ru

Директор фигуристки Аделины Сотниковой Ари Закарян прокомментировал сведения о том, что прославленная спортсменка пострадала от рук мошенницы в интернете. Якобы олимпийская чемпионка обратилась за помощью к специалисту по оказанию оккультных услуг и перевела на счет экстрасенса около двух миллионов рублей за работу. После этого женщина, обещавшая дистанционно решить проблемы Сотниковой, перестала выходить на связь.

5-tv.ru связался с директором спортсменки Ари Закаряном. Представитель Аделины в интервью отметил — он впервые слышит о том, что фигуристку «кинули» на деньги, хотя поддерживает с ней тесный контакт.

«Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было», — сообщил Закарян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова выложила в Instagram фото, под которым написала, что хочет «отключить голову».

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