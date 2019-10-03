Директор Сотниковой прокомментировал слухи о том, что ее «кинули» на деньги

Директор фигуристки Аделины Сотниковой Ари Закарян прокомментировал сведения о том, что прославленная спортсменка пострадала от рук мошенницы в интернете. Якобы олимпийская чемпионка обратилась за помощью к специалисту по оказанию оккультных услуг и перевела на счет экстрасенса около двух миллионов рублей за работу. После этого женщина, обещавшая дистанционно решить проблемы Сотниковой, перестала выходить на связь.

5-tv.ru связался с директором спортсменки Ари Закаряном. Представитель Аделины в интервью отметил — он впервые слышит о том, что фигуристку «кинули» на деньги, хотя поддерживает с ней тесный контакт.

«Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было», — сообщил Закарян.