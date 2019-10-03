  1. Пятый канал
  4. Бузова нежно прижала к груди своего директора после концерта

Бузова нежно прижала к груди своего директора после концерта

, 13:55 Фото 745

Певица и ее команда, включая Арама Арчера, очень устают во время тура по России.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 622

Певица Ольга Бузова поделилась в сториз на своей странице в Instagram изображением, на котором нежно прижимает директора Арама Арчера к груди. Знаменитости выглядят очень уставшими после очередного концерта.

На фотографии Бузова и Арчер поздним вечером отдыхают в автомобиле. Сидящая в пуховике Ольга в одной руке держит плюшевую игрушку, а другой — своего директора.

«Коротко о нашей логистике и состоянии», — подписала она снимок, поставив грустный смайлик.

Instagram @buzova86

Другая подпись должна приободрить фанатов Бузовой.

«Что бы ни происходило, каждый концерт на все 10000000000%», — пообещала певица.

Ольга Бузова ранее отправилась в большой гастрольный тур по городам России. 27 августа телеведущая «Дома-2» выступила необычном наряде — белом боди, поверх которого надела блестящий прозрачный облегающий комбинезон. Подписчики предложили купить Бузовой юбочку.

Тема:
Ольга Бузова 622
2 окт
«Дружба на грани»: Почему Батрутдинов и Бузова только приятели?
30 сент
Мать Бузовой уверена, что дочь больше не поддастся чарам Дениса Лебедева
29 сент
«Крутые вы!» Топалов и Тодоренко перепели Ольгу Бузову
29 сент
«Бред какой- то»: Известный блогер открестился от романа с Ольгой Бузовой
28 сент
«Да рожай уже!»: Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка — видео
28 сент
«Полный слив»: Блогер Юрий Хованский жестко раскритиковал еду из ресторана Бузовой
28 сент
Футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
28 сент
«Родина моей мамочки»: Ольга Бузова поведала о Владивостоке
27 сент
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
26 сент
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

14:29
Американский журнал рассказал о мощнейшем самолете России
14:14
Видео: Сына вице-президента МТС задержали в Москве после долгой погони
14:05
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане
14:05
Мертвый пекарь-немец 8 лет пролежал в квартире с собакой
13:55
Бузова нежно прижала к груди своего директора после концерта
13:39
«Аплодисменты!»: Тактаров высказался о бое Кокляева с Емельяненко

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев