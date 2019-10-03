Бузова нежно прижала к груди своего директора после концерта

Певица Ольга Бузова поделилась в сториз на своей странице в Instagram изображением, на котором нежно прижимает директора Арама Арчера к груди. Знаменитости выглядят очень уставшими после очередного концерта.

На фотографии Бузова и Арчер поздним вечером отдыхают в автомобиле. Сидящая в пуховике Ольга в одной руке держит плюшевую игрушку, а другой — своего директора.

«Коротко о нашей логистике и состоянии», — подписала она снимок, поставив грустный смайлик.

Instagram @buzova86

Другая подпись должна приободрить фанатов Бузовой.

«Что бы ни происходило, каждый концерт на все 10000000000%», — пообещала певица.

Ольга Бузова ранее отправилась в большой гастрольный тур по городам России. 27 августа телеведущая «Дома-2» выступила необычном наряде — белом боди, поверх которого надела блестящий прозрачный облегающий комбинезон. Подписчики предложили купить Бузовой юбочку.