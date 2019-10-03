Президент Финляндии «психанул» после того, как Трамп потрогал его за колено

Президент США Дональд Трамп нарушил личные границы финского коллеги Саули Нийнисте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Он потрогал главу Финляндии за колено, чем вызвал недовольство Нийнисте.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.

На кадрах, распространенных телеканалом RT, видно, как он одернул Трампа. Американский лидер позволил себе такой интимный жест после вопроса репортера о том, чему США может научиться у финской стороны. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что «у счастливой страны счастливый лидер» и дотронулся до Саули Нийнисте.

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