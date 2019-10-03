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  4. Президент Финляндии «психанул» после того, как Трамп потрогал его за колено

Президент Финляндии «психанул» после того, как Трамп потрогал его за колено

, 15:39 Видео 98

Инцидент, во время которого лидер США нарушил личные границы, произошел в Овальном кабинете Белого дома.

Фото: ТАСС/Chris Kleponis

Президент США Дональд Трамп нарушил личные границы финского коллеги Саули Нийнисте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Он потрогал главу Финляндии за колено, чем вызвал недовольство Нийнисте.

На кадрах, распространенных телеканалом RT, видно, как он одернул Трампа. Американский лидер позволил себе такой интимный жест после вопроса репортера о том, чему США может научиться у финской стороны. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что «у счастливой страны счастливый лидер» и дотронулся до Саули Нийнисте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США.

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