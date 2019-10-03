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  4. Как Бари Алибасов-младший чуть не стал сыном жителя Саратова

Как Бари Алибасов-младший чуть не стал сыном жителя Саратова

, 22:56 28

Чтобы подтвердить родство, понадобился ДНК-тест.

Фото: Instagram @barialibasovjr

Сергей Строкин из Саратова на шоу Дмитрия Шепелева решил доказать, что Бари Алибасов-младший его сын. Мужчина хотел подтвердить отцовство при помощи генетической экспертизы. По его словам, он жил с матерью Бари Алибасова-младшего, Еленой Уронич, и воспитывал его два года, после чего девушка его бросила.

По мнению 53-летнего Строкина, продюсер группы «На-На» заплатил ей большую сумму, чтобы она выдавала мальчика за его сына, уничтожив настоящее свидетельство о рождении ребенка. Еще он якобы пробовал поместить Елену Уронич в психиатрическую клинику, поскольку боялся разоблачения.

Алибасов-младший на передаче отметил, что Сергея Строкина видел единожды, когда тот подходил к его маме на улицу. А вот Бари Каримовича помнит с года, когда на концерте группы «Интеграл» тот вытаскивал его на сцену и они вместе кланялись публике.

По итогам экспертизы ДНК на шоу подтвердили, что Бари Алибасов-младший — сын известного продюсера с вероятностью 99,9%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за отравления Бари Алибасов пришел на суд с производителями «Крота» с «той самой бутылкой».

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