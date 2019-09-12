Алибасов пришел на суд с производителями «Крота» с «той самой бутылкой»

Бари Алибасов пришел в четверг, 12 сентября, в Пресненский суд Москвы, где проходит слушание по его иску к производителям вещества для прочистки труб «Крот». На заседание артист принес ту самую бутылку из-под химического средства, из которой выпил ядовитую жидкость несколько месяцев назад.

«Вот вы когда-нибудь подумаете, что это не лимонад? Бутылка абсолютно пищевая», - продемонстрировал Алибасов тару журналистам, перед тем как зайти в здание суда.

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На вопрос о самочувствии Бари Каримович ответил, что все еще ощущает последствия ожога и, по словам врачей заживать раны будут еще долго и очень постепенно.

«Самочувствие? Ну, плохое самочувствие. Вот я стою перед вами, у меня желудок горит. Чтобы желудок не горел, выпил 20 грамм водки. Думал, может перестанет. Нет, не перестает», - сказал продюсер.

Он пожаловался, что ему до сих пор трудно принимать пищу, потому что «не работает практически весь пищевод».

«Я ем или уже жеванное, или уже съеденное», - пошутил Алибасов.

Сегодня проходило предварительное слушание по иску. Первое рассмотрение дела по существу назначено на 2 октября. Об этом сообщил по окончании заседания сам артист, объяснив что делает это, чтобы никто, особенно дети, в будущем не перепутали бытовое средство с лимонадом и не отравились.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, всем сомневающимся в том, что Бари Алибасов действительно отравился «Кротом», а не инсценировал болезнь ради пиара, телеведущая Елена Малышева показала в эфире своей программы видеозапись эндоскопических исследований пищевода артиста.