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Кэмерон показал, как идет работа над продолжением «Аватара»

, 8:57 Фото 73

В сети опубликован кадр со съемочной площадки.

Фото: www.globallookpress.com /PLANET PHOTOS

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон показал, как идет работа над продолжением фантастической картины. В официальном Twitter-аккаунте фильма опубликован кадр со съемочной площадки. Кэмерон с 3D-камерой на плече стоит по колено в воде в бассейне среди языков пламени и аппаратов для создания волн.

«Огонь, вода и 3D — это одни из моих любимых вещей», — прокомментировал снимок сам режиссер.

twitter @ JimCameron

Как ранее сообщал 5-tv.ru, «Аватар-2» выйдет на экраны в декабре 2021. По сюжету, спустя несколько лет после событий первой части картины жителям планеты Пандоры вновь придется противостоять человечеству в его попытке захватить контроль над источниками ценных ресурсов. Известно также, что у Джейка и Нейтири появится дочь.

В продолжении фильма примут участие Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Вин Дизель, Уна Чаплин и другие известные актеры. В дальнейшем планируется выпустить еще три части картины.

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