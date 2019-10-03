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  4. В московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз — видео

В московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз — видео

, 10:35 Видео 126

В учебном учреждении пытаются разобраться в случившейся ситуации.

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Фото, видео: ТАСС/YAY, Telegram @Московские новости

В московской школе № 1536 произошел жуткий инцидент. В одном из классов ученики издевались над своим сверстником и окунули его головой в унитаз. Видеозапись травли ребенка была опубликована в интернете. В учебном учреждении сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

«Это не вчера было. Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить», — рассказала классный руководитель мальчика в интервью для телеканала «360».

Департамент образования и науки Москвы по факту происшествия проводит проверку. Устанавливаются причины инцидента. Отмечается, что в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей.

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