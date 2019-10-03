В московской школе № 1536 произошел жуткий инцидент. В одном из классов ученики издевались над своим сверстником и окунули его головой в унитаз. Видеозапись травли ребенка была опубликована в интернете. В учебном учреждении сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

« Это не вчера было. Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить », — рассказала классный руководитель мальчика в интервью для телеканала «360».

Департамент образования и науки Москвы по факту происшествия проводит проверку. Устанавливаются причины инцидента. Отмечается, что в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей.