Что будет, если Пакистан нанесет ядерный удар по Индии? Ученые дали ответ

Science Advances выпустил исследовательскую статью, в которой ученые из разных стран создали модель последствий ядерной войны. Называется материал «Быстрое расширение ядерных арсеналов Индии и Пакистана предвещает региональную и глобальную катастрофу».

Модель ядерной войны просчитывали на суперкомпьютере RMACC Summit. В работе использовался сюжет, при котором к 2025 году Индия и Пакистан в сумме будут обладать 400-500 единицами ядерного оружия, а Исламабад нанесет удар первым.

Если Индия использует 100 зарядов, а Пакистан — 150, то в каждой стране погибнет от 50 до 125 миллионов человек. Начнутся катастрофические пожары, дым от которых серьезно повлияет на всю планету. Солнечному свету станет труднее проникать сквозь нашу атмосферу, а значит температура понизится на 2–5 градусов, осадки сократятся на 15–30%.

Для восстановления Земле потребуется больше десяти лет. При этом на 15-30% сократится урожай и воспроизводство живых существ на суше, а на 5–15% в океанах. А это в свою очередь несет угрозу массового голода и дополнительной гибели живых существ по всему миру.

Ранее Дональд Трамп заявил о создании нового секретного ядерного оружия.