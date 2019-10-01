Трамп заявил о создании нового секретного ядерного оружия

США заявили о создании нового секретного ядерного оружия. Оно уже готово и принято на вооружение. Об этом президент Дональд Трамп сказал во время церемонии вступления в должность нового главы Комитета начальников штабов. Это послание должны были услышать за пределами США, на это и было рассчитано угрожающее заявление.

«Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать», — заявил президент США.

В Пентагоне комментарии по поводу нового оружия давать отказались.

Ранее США голословно обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и вышли из него практически в одностороннем порядке. После этого демарша Вашингтон провел ряд испытаний ранее запрещенного оружия.