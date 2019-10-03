При таинственных обстоятельствах скончался брат режиссера Арцыбашева

Умер брат известного режиссера Сергея Арцибашева Владимир. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее родственники Арцыбашева пытались попасть к нему в частную клинику и заявляли, что его якобы удерживают там насильно после случившегося инсульта.

По словам матери и дочери Владимира Арцыбашева они по приезду из США не смогли попасть к нему в больницу. Якобы Арцыбашев заключил договор с медучреждением, по которому родственники не смогли прорваться в палату к больному даже в сопровождении сотрудника полиции.

Родне сообщили, что Владимир Арцыбашев подписал генеральную доверенность на директора частной клиники, по совместительству друга своей возлюбленной, на распоряжение всем своим имуществом.