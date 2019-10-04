Сын вице-президента МТС являлся фигурантом дела о грабеже

Задержанный в Москве после трехчасовой погони 25-летний сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов являлся фигурантом уголовного дела о грабеже. Как сообщает РЕН ТВ, дело было возбуждено в апреле 2019 года.

В четверг, 3 октября, суд приговорил молодого человека к 10 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Против него также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ибрагимов раньше уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru, публиковал видео задержания Аслана Ибрагимова и его приятеля Никиты Калгашкина. Чтобы повязать нарушителей, после длительного преследования сотрудникам ГИБДД пришлось разбивать окно автомобиля кувалдой.