Видео: Сына вице-президента МТС задержали в Москве после долгой погони

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов был задержан в Москве в четверг, 3 октября. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летний мужчина не стал останавливаться по требованию полиции, и устроил гонки по столичным дорогам. Стражи порядка преследовали нарушителя в течение нескольких часов, а когда Ибрагимов, наконец, остановился, он отказался выходить из салона автомобиля.

Для того чтобы задержать сына топ-менеджера МТС, правоохранителям пришлось разбить стекло иномарки. Вместе с Ибрагимовым в машине находился его приятель Никита Калгашкин. Видео задержания оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

« Мне очень стыдно перед вами, стыдно перед отцом, я папе до последнего не хотел звонить. Извините, пожалуйста, с кем можно поговорить? Я всегда без него решал вопросы », — попросил прощения нарушитель.

5-tv.ru

По предварительной информации, Ибрагимов мог находиться в состоянии наркотического опьянения, однако запрещенных веществ у него не было обнаружено. В салоне его автомобиля нашли пистолет.

Ранее 5-tv, ru сообщал, что подозреваемый в зверском убийстве стоматолога в Дагестане, произошедшем 2 октября, задержан.