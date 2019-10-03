«Не исключаю!» Экс-жена Ивана Краско об объявившемся внебрачном сыне актера

Директор актера Ивана Краско публично заявил — у 89-летнего артиста объявился внебрачный сын, но тут же пропал. Некий мужчина позвонил звезде перед его днем рождения и заявил — он его новый наследник. С «ребенком» провели переговоры и даже пригласили на торжество. Однако «сын» бесследно исчез и отключил телефон. 28-летняя экс-супруга знаменитости — Наталья Краско рассказала 5-tv.ru о внезапном появлении нового родственника актера.

«В молодости Иван был очень привлекательным человеком, и женщин у него было достаточно. Он, конечно, утверждает, что не было у него случайных связей. Но не могу точно знать, мы особо не разговаривали на эту тему. Он всегда говорил, что очень осмысленно подходит к отношениям с женщинами. Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. И это любимая его дочь. Я не исключаю, что у него могли быть еще какие-то женщины, которые могли и родить», — поделилась подробностями личной жизни актера Наталья.

По словам актрисы к ее знаменитому бывшему супругу несколько раз приходили женщины, которые мечтали иметь от него детей и прямо заявляли об этом.

«В основном, женщины у него попадались не скандальные. Как-то пришла женщина, сказала: „Я хочу от вас ребенка“, — но он ее прогнал. Я не только от Ивана Ивановича такое слышала, от многих известных людей, что есть такие женщины прибабахнутые», — сказала экс-супруга артиста.

Наталья Краско была четвертой по счету супругой знаменитого актера. Пара сыграла свадьбу в 2015 году, однако спустя три года совместной жизни приняла решение расстаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын.