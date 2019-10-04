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  4. Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

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4 октября звезды советуют некоторым представителям знаков зодиака устроить себе передышку в делах, расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Фото: 5-tv.ru

Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер, и как можно скорее. Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения.

♈ Овен

Решения, которые вы принимаете, правильные. Если вы считаете, что необходимо расстаться с балластом прошлого, так тому и быть. Не оглядывайтесь назад. Для некоторых этот период в жизни станет переломным. Помните, все что ни делается, делается к лучшему.

Космический совет: дерзайте!

♉ Телец

Телец, твоя теория верна. Это время осуществления долгосрочных планов и самых главных мечт. Помните, здоровое тело и разум являются неотъемлемой частью вашего успеха. Думайте, когда заставлять себя делать больше, а когда отдыхать.

Космический совет: здоровое тело и разум помогут вам достичь невозможного.

♊ Близнецы

Близнецы, отпустите вожжи. Устройте себе путешествие, пусть даже оно будет кратковременным. Не важно, вам необходима передышка. Это поможет вам достичь совершенства в будущем.

Космический совет: устройте себе отдых.

♋ Рак

Относитесь к этому периоду, как к передышке. Вам необходимо набраться сил — впереди ждет большой этап, который потребует внутренних ресурсов. Проанализируйте ваши финансовые возможности, возможно придется сократить некоторые расходы на этом этапе.

Космический совет: необходим резерв.

♌ Лев

Лев, если чему-то вас научил путь, так это тому, что все происходит по какой-то причине, включая неприятности. Эта фаза вашей жизни заставляет вас осознать беспорядок, который вы организовали вокруг себя, и негативные убеждения, что больше не вписываются в новый рассказ. Пусть правда поможет вам вернуть себя.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♍ Дева

Девы, сколько вы готовы терпеть? Если сил уже нет, пришло время менять свою жизнь. Перестаньте искать подтверждение своих достоинств у других людей. Будьте аккуратны, есть вероятность получить травму. Берегите плечи и спину.

Космический совет: берегите себя.

♎ Весы

Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер и как можно скорее. У вас есть очарование, которое покоряет других людей. Воспользуйтесь этим. Но также необходимо освободить голову от лишнего.

Космический совет: время перемен.

♏ Скорпион

Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Отличным вариантом будет поездка куда-нибудь на природу в уединенное место. Невзгоды скоро пройдут.

Космический совет: не впадайте в уныние.

♐ Стрелец

Стрельцы, сделайте перерыв. Вы слишком много трудитесь, ваш организм устал, ему нужен отдых. Если вы этого не сделаете, то последствия могут оказаться крайне плачевными, вплоть до серьезного срыва. И еще — нет ничего стыдного в том, чтобы просить о поддержке.

Космический совет: сделайте перерыв.

♑ Козерог

Козерог, примите себя таким, какой вы есть. Хватит заниматься собственным разрушением. У вас есть масса положительных качеств, которые вы не используете в полной мере.

Космический совет: будьте собой.

♒ Водолей

Водолей, справедливость рано или поздно восторжествует, и добро одержит победу над злом. Поэтому хватит кукситься, соберитесь! При принятии решений руководствуйтесь разумом, а не эмоциями.

Космический совет: справедливость восторжествует.

♊ Рыбы

Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения. Зажгите танцпол, если чувствуете потребность в этом. И не бойтесь открываться другим людям.

Космический совет: сделайте это время запоминающимся.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября.

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Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

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