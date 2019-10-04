Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Относитесь к этому периоду, как к передышке. Вам необходимо набраться сил — впереди ждет большой этап, который потребует внутренних ресурсов. Проанализируйте ваши финансовые возможности, возможно придется сократить некоторые расходы на этом этапе.

Близнецы, отпустите вожжи. Устройте себе путешествие, пусть даже оно будет кратковременным. Не важно, вам необходима передышка. Это поможет вам достичь совершенства в будущем.

Телец, твоя теория верна. Это время осуществления долгосрочных планов и самых главных мечт. Помните, здоровое тело и разум являются неотъемлемой частью вашего успеха. Думайте, когда заставлять себя делать больше, а когда отдыхать.

Решения, которые вы принимаете, правильные. Если вы считаете, что необходимо расстаться с балластом прошлого, так тому и быть. Не оглядывайтесь назад. Для некоторых этот период в жизни станет переломным. Помните, все что ни делается, делается к лучшему.

Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер, и как можно скорее. Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения.

♌ Лев

Лев, если чему-то вас научил путь, так это тому, что все происходит по какой-то причине, включая неприятности. Эта фаза вашей жизни заставляет вас осознать беспорядок, который вы организовали вокруг себя, и негативные убеждения, что больше не вписываются в новый рассказ. Пусть правда поможет вам вернуть себя.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♍ Дева

Девы, сколько вы готовы терпеть? Если сил уже нет, пришло время менять свою жизнь. Перестаньте искать подтверждение своих достоинств у других людей. Будьте аккуратны, есть вероятность получить травму. Берегите плечи и спину.

Космический совет: берегите себя.

♎ Весы

Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер и как можно скорее. У вас есть очарование, которое покоряет других людей. Воспользуйтесь этим. Но также необходимо освободить голову от лишнего.

Космический совет: время перемен.

♏ Скорпион

Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Отличным вариантом будет поездка куда-нибудь на природу в уединенное место. Невзгоды скоро пройдут.

Космический совет: не впадайте в уныние.

♐ Стрелец

Стрельцы, сделайте перерыв. Вы слишком много трудитесь, ваш организм устал, ему нужен отдых. Если вы этого не сделаете, то последствия могут оказаться крайне плачевными, вплоть до серьезного срыва. И еще — нет ничего стыдного в том, чтобы просить о поддержке. Космический совет: сделайте перерыв.

♑ Козерог

Козерог, примите себя таким, какой вы есть. Хватит заниматься собственным разрушением. У вас есть масса положительных качеств, которые вы не используете в полной мере. Космический совет: будьте собой.

♒ Водолей

Водолей, справедливость рано или поздно восторжествует, и добро одержит победу над злом. Поэтому хватит кукситься, соберитесь! При принятии решений руководствуйтесь разумом, а не эмоциями.

Космический совет: справедливость восторжествует.

♊ Рыбы

Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения. Зажгите танцпол, если чувствуете потребность в этом. И не бойтесь открываться другим людям.

Космический совет: сделайте это время запоминающимся.

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