Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер, и как можно скорее. Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения.
♈ Овен
Решения, которые вы принимаете, правильные. Если вы считаете, что необходимо расстаться с балластом прошлого, так тому и быть. Не оглядывайтесь назад. Для некоторых этот период в жизни станет переломным. Помните, все что ни делается, делается к лучшему.
Космический совет: дерзайте!
♉ Телец
Телец, твоя теория верна. Это время осуществления долгосрочных планов и самых главных мечт. Помните, здоровое тело и разум являются неотъемлемой частью вашего успеха. Думайте, когда заставлять себя делать больше, а когда отдыхать.
Космический совет: здоровое тело и разум помогут вам достичь невозможного.
♊ Близнецы
Близнецы, отпустите вожжи. Устройте себе путешествие, пусть даже оно будет кратковременным. Не важно, вам необходима передышка. Это поможет вам достичь совершенства в будущем.
Космический совет: устройте себе отдых.
♋ Рак
Относитесь к этому периоду, как к передышке. Вам необходимо набраться сил — впереди ждет большой этап, который потребует внутренних ресурсов. Проанализируйте ваши финансовые возможности, возможно придется сократить некоторые расходы на этом этапе.
Космический совет: необходим резерв.
♌ Лев
Лев, если чему-то вас научил путь, так это тому, что все происходит по какой-то причине, включая неприятности. Эта фаза вашей жизни заставляет вас осознать беспорядок, который вы организовали вокруг себя, и негативные убеждения, что больше не вписываются в новый рассказ. Пусть правда поможет вам вернуть себя.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♍ Дева
Девы, сколько вы готовы терпеть? Если сил уже нет, пришло время менять свою жизнь. Перестаньте искать подтверждение своих достоинств у других людей. Будьте аккуратны, есть вероятность получить травму. Берегите плечи и спину.
Космический совет: берегите себя.
♎ Весы
Весы, вам необходимо брать быка за рога! Эта глава вашей жизни требует решительных мер и как можно скорее. У вас есть очарование, которое покоряет других людей. Воспользуйтесь этим. Но также необходимо освободить голову от лишнего.
Космический совет: время перемен.
♏ Скорпион
Скорпион, не впадайте в уныние, постарайтесь с легкостью преодолеть свалившиеся неприятности. Пусть близкие расскажут, почему любят вас. Это вас приободрит. Отличным вариантом будет поездка куда-нибудь на природу в уединенное место. Невзгоды скоро пройдут.
Космический совет: не впадайте в уныние.
♐ Стрелец
Стрельцы, сделайте перерыв. Вы слишком много трудитесь, ваш организм устал, ему нужен отдых. Если вы этого не сделаете, то последствия могут оказаться крайне плачевными, вплоть до серьезного срыва. И еще — нет ничего стыдного в том, чтобы просить о поддержке.
Космический совет: сделайте перерыв.
♑ Козерог
Козерог, примите себя таким, какой вы есть. Хватит заниматься собственным разрушением. У вас есть масса положительных качеств, которые вы не используете в полной мере.
Космический совет: будьте собой.
♒ Водолей
Водолей, справедливость рано или поздно восторжествует, и добро одержит победу над злом. Поэтому хватит кукситься, соберитесь! При принятии решений руководствуйтесь разумом, а не эмоциями.
Космический совет: справедливость восторжествует.
♊ Рыбы
Рыбы, не отвечайте отказом на приглашения о встрече. Вселенная хочет, чтобы вы расширили свой круг общения. Зажгите танцпол, если чувствуете потребность в этом. И не бойтесь открываться другим людям.
Космический совет: сделайте это время запоминающимся.
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