Очевидцы сообщили о падении человека в шахту лифта в ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Очевидцы сообщили о падении человека в шахту лифта в торговом центре «Охотный ряд» в центре Москвы вечером 3 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший упал с высоты примерно двух метров.

На место ЧП выехали экстренные службы города.

О состоянии пострадавшего и причинах инцидента, пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенку отрезало палец в лифте в Москве. По предварительным данным, ребенок зашел в подъемник вместе с родителями и ему зажало руку дверями. Освобождать пострадавшую пришлось с помощи лифтеров. Мизинец левой руки в результате оказался ампутированным.