Девятилетняя девочка лишилась пальца в лифте дома на Мичуринском проспекте Москвы. ЧП произошло в пятницу, 12 июля. По предварительным данным, ребенок зашел в подъемник вместе с родителями и ему зажало руку дверями. Освобождать пострадавшую пришлось с помощи лифтеров. Мизинец левой руки в результате оказался ампутированным.

Пятый канал

Девочку доставили в больницу, медики решают, что делать с пальцем — есть вероятность, что его удастся пришить на место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в столичном бизнес-центре, где в шахту лифта в мае 2019 года упала 61-летняя женщина. Спасти пострадавшую не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.