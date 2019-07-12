Ребенку отрезало палец в лифте в Москве — фото

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Руку девочки зажало дверями подъемного устройства.

Фото : ТАСС/Савостьянов Сергей

Девятилетняя девочка лишилась пальца в лифте дома на Мичуринском проспекте Москвы. ЧП произошло в пятницу, 12 июля. По предварительным данным, ребенок зашел в подъемник вместе с родителями и ему зажало руку дверями. Освобождать пострадавшую пришлось с помощи лифтеров. Мизинец левой руки в результате оказался ампутированным.

Пятый канал

Девочку доставили в больницу, медики решают, что делать с пальцем — есть вероятность, что его удастся пришить на место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в столичном бизнес-центре, где в шахту лифта в мае 2019 года упала 61-летняя женщина. Спасти пострадавшую не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.

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