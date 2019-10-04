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МИД Украины назвал сроки нового обмена заключенными с РФ

, 2:09 22

Масштабный обмен удерживаемыми лицами между странами прошел по формуле «35 на 35» 7 сентября.

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1» назвал сроки нового масштабного обмена заключенными между Россией и Незалежной.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», — объявил глава украинского МИД.

Вадим Пристайко также заявил о готовности киевских властей осуществить ряд действий для урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский хочет «дотянуться» до людей, оставшихся за чертой соприкосновения, и развести действующие на территории военные силы.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между российской и украинской сторонами прошел по формуле «35 на 35» 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал об итогах масштабного обмена заключенными между Россией и Украиной.

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