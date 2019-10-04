Названы три простых жеста, которые притягивают удачу

Перед важными жизненными событиями хироманты советуют использовать нехитрые, но энергетически мощные жесты, которые привлекут на вашу сторону удачу. Об этом пишет Стерлеград.

В детстве, после ссоры с близкими друзьями для примирения мы сцепляли с ними мизинцы. Такой жест обладает огромной силой, по мнению хиромантов. Мизинец называется у экспертов «Меркурием» и ответственен за материальное благополучие человека. Если скрестить мизинцы своих рук перед важным мероприятием — это обязательно привлечет успех.

Второй жест, привлекающий фортуну, выглядит следующим образом: разведите средний и указательный палец в стороны, наподобие «рогатки». При этом важно не скрещивать ноги. Выполнив такое несложное действие перед экзаменами или другими знаковыми событиями в жизни вы обязательно привлечете удачу, уверяют хироманты.

Очень эффективный для сиюминутного привлечения фортуны жест — поднятие большого пальца вверх за спиной. Выгодное и успешное завершение всех предприятий и проектов, по утверждению экспертов, будут гарантированы.

Ранее 5-tv.ru писал о магических заговорах на отличные оценки и хорошую учебу.