Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу

Начало учебного года довольно стрессовое время для всей семьи. Родители переживают за адаптацию и успехи детей, их чада не хотят разочаровывать старших… Проверенные заговоры помогут студентам и школьникам привлечь удачу в обучении на свою сторону. «Заклинания» на хорошую учебу и отличные оценки могут читать, как взрослые, так и сами ученики.

Заговор на хорошую учебу

Обычно заговор доверяют читать маме ученика. Для этого женщина должна остаться в помещении одна и разложить на столе школьные принадлежности ребенка: тетради, пенал, портфель и другое.

«Чадо мое новый год учебный начинает, проблем не знает. Учебники вовремя собирает, задания выполняет, похвалу от учителей получает. Сколько бы ни было трудностей на его пути, все разрешатся, учеба легко дастся ».

После прочтения «заклятия» на хорошую учебу мама должна убрать все школьные принадлежности в портфель, спрятать его в укромное место подальше от чужих глаз и оставить на ночь.

Заговор на получение отличных оценок

Чтобы круглый год ребенок получал высокие отметки, нужно взять листок бумаги, выписать на него все предметы, которые ученику придется изучать, и напротив каждого поставить отличную оценку. При этом надо постоянно читать заговор.

« Учеба гладко стелется, чадо улыбается. В школу с радостью идет, хорошие отметки в дневнике несет. Учителя радуются, родители счастливы» .

После того, как все предметы выписаны, а оценки поставлены — спрячьте листок в тайное место. Ежемесячно во время роста Луны нужно доставать перечень предметов с отметками и повторять заговор.

Заговор на хорошую учебу для студентов в университете

Этот заговор должен читать сам студент. Нужно выписать все предметы, которые предстоит изучать в университете и произнести над списком «заклинание», которое поможет справиться с любыми трудностями во время обучения.

« Школа позади, высшее образование впереди. Как поступил легко, так и с учебой без проблем справлюсь, на хорошем счету у преподавателей останусь. Не свернуть мне с верного пути, не оставить хвостов. Сколько бы ни задавали — со всем справляюсь ».

«Заговоренный» листок с выписанными предметами лучше постоянно держать при себе, чтобы магические силы постоянно поддерживали учащегося. Особенно важно брать список на экзамены.

Заговор на отличные оценки для ученика

Эти магические слова помогут школьникам или студентам избежать проблем во время обучения и с легкостью справляться с любыми домашними заданиями и тестами.

«Как море ошибок не прощает, так и учеба лентяев не поощряет. Сколько бы ни задали — со всем справлюсь, на все вопросы отвечу, за все высшие баллы получу» .

Заговор на удачу в учебе

Ночью родителям ученика нужно зажечь свечу. Всматриваясь в горящее пламя, они должны вслух три раза произнести следующий заговор:

« Пламя разгорается, ребенок к знаниям тянется. Как огонь ярок, так и ум его остр, знания запоминает, на вопросы отвечает. Не бывать оценкам плохим на весь год, не быть моему (имя) в числе последних, быть в рядах первых» .

После прочтения заговора свечу нужно спрятать в укромное место. Перед началом каждой четверти или семестра нужно повторять обряд.

Самый сильный заговор на учебу и отличные оценки

Обряд обычно проводит родительница ученика. Маме следует налить три стакана воды: в один добавить соль; в другой — сахар; а в третий не добавлять ничего. Потом она должна взять расческу ребенка и поочередно опускать ее в каждую из емкостей, читая заговор.

« Соленая вода мысли дурные смоет, от зависти защитит, от неприятностей избавит. Сладкая вода ума прибавит, хороших оценок добавит. Пресная вода ученику отдохнуть даст, силами зарядиться, с желанием за учебу браться ».

Этой расческой студент или школьник должен будет пользоваться на протяжении всего учебного года. Обряд привлечет фортуну на сторону просящих. Однако важно помнить — говорить о заговоре никому нельзя.

Но все же стоить помнить, что магия магией. А учиться — это всегда полезно и очень увлекательно, тогда оценки точно будут хорошие.

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