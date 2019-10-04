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  4. Сына вице-президента МТС арестовали на 10 суток за гонки в Москве

Сына вице-президента МТС арестовали на 10 суток за гонки в Москве

, 2:26 Эфирная новость 14

Алан Ибрагимов сел за руль без прав. Кроме этого на его автомобиле оказались поддельные номера.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенкож 5-tv.ru

Задержанный сын топ-менеджера МТС, который устроил в Москве гонки с полицией, уже привлекался за пьяную езду и грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в столичном управлении МВД, в этот раз Алан Ибрагимов сел за руль без прав, да еще и с поддельными номерами. А в багажнике у него нашли коллекцию запасных номерных знаков.

25-летний лихач арестован на десять суток. Погоня за нарушителем длилась три часа. Когда мажора удалось загнать в один из дворов, он забаррикадировался в машине. Силовикам пришлось разбить стекло.

Полицейские подозревают, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Сам Ибрагимов и его пассажир отказались проходить освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания сына вице-президента МТС.

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